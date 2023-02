Peters hofft auf Signal an Teamsportarten

Der deutsche Sportfunktionär Bernhard Peters erhofft sich vom WM-Triumph der Hockey-Männer ein Signal an weitere Teamsportarten. Vor allem der deutsche Handball und Basketball habe die Möglichkeit, in die Weltspitze zurückzukehren, sagte der 62-Jährige dem SID. Für Mannschaftssportarten sei es schließlich „elementar wichtig, bei Olympischen Spielen wieder in die Medaillenränge zu kommen“.