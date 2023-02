Nordische Ski-WM 2023: Bundestrainer Schlickenrieder kritisiert Ticketpreise

Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder hat zu hohe Eintrittspreise als Grund für das geringe Zuschauerinteresse bei der Nordischen Ski-WM in Planica genannt. „Ich glaube, da hat der Veranstalter zu hoch gepokert, wenn so ein Ticket hier 70 Euro kostet“, sagte der 53-Jährige am Dienstag: „Das ist einfach zu teuer.“

Für die kommenden Titelkämpfe 2023 im norwegischen Trondheim verspricht sich Schlickenrieder jedenfalls Besserung. „Ich bin mir relativ sicher, dass das anders werden wird“, sagte er und ergänzte: „Das erlebe auch ich in der Form das erste Mal. Ich glaube auch, dass andere Veranstalter sich gut überlegen, so hohe Preise aufzusetzen.“

„Es ist schade, dass so wenige Fans da sind. Ich hätte mir ein bisschen mehr Stimmung gewünscht. Wenn ich an Oberstdorf, Seefeld oder Oslo denke, dann fehlt mir das ein bisschen“, sagte Weinbuch nach der ersten WM-Woche in Slowenien am Montag.