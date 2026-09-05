Acht Medaillen! DFV glänzt bei WM – Griesheimer holt Gold

Der Deutsche Fallschirmsportverband (DFV) hat bei den den 39. Weltmeisterschaften im Ziel- und Stilspringen im slowakischen Spisska Nova Vez acht Medaillen gewonnen. Überragender deutscher Starter war Robin Griesheimer, der je einmal Gold und Silber sowie zweimal Bronze mitnahm.
Fallschirmspringen: Griesheimer gewinnt vier WM-Medaillen
Der Deutsche Fallschirmsportverband räumt in der Slowakei ab.
Robin Griesheimer überragt bei der WM
© DFV/Torsten Kunke/DFV/Torsten Kunke
„Acht Medaillen und 21 Top-10-Platzierungen, davon vier vierte und drei fünfte Plätze, sind hervorragend. Die Finalplatzierungen zeigen sogar noch mehr Potenzial für weitere Medaillenplatzierungen“, sagte DFV-Sportdirektor Ralph Schusser.