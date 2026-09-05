Acht Medaillen! DFV glänzt bei WM – Griesheimer holt Gold

SID 05.09.2026 • 11:35 Uhr Der Deutsche Fallschirmsportverband räumt in der Slowakei ab.

Der Deutsche Fallschirmsportverband (DFV) hat bei den den 39. Weltmeisterschaften im Ziel- und Stilspringen im slowakischen Spisska Nova Vez acht Medaillen gewonnen. Überragender deutscher Starter war Robin Griesheimer, der je einmal Gold und Silber sowie zweimal Bronze mitnahm.