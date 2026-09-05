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Acht Medaillen! DFV glänzt bei WM – Griesheimer holt Gold

Fallschirmspringen: Griesheimer gewinnt vier WM-Medaillen

Der Deutsche Fallschirmsportverband räumt in der Slowakei ab.
Robin Griesheimer überragt bei der WM
Robin Griesheimer überragt bei der WM
© DFV/Torsten Kunke/DFV/Torsten Kunke
SID
Der Deutsche Fallschirmsportverband räumt in der Slowakei ab.

Der Deutsche Fallschirmsportverband (DFV) hat bei den den 39. Weltmeisterschaften im Ziel- und Stilspringen im slowakischen Spisska Nova Vez acht Medaillen gewonnen. Überragender deutscher Starter war Robin Griesheimer, der je einmal Gold und Silber sowie zweimal Bronze mitnahm.

„Acht Medaillen und 21 Top-10-Platzierungen, davon vier vierte und drei fünfte Plätze, sind hervorragend. Die Finalplatzierungen zeigen sogar noch mehr Potenzial für weitere Medaillenplatzierungen“, sagte DFV-Sportdirektor Ralph Schusser.

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