Skilanglauf: Carl und Gimmler Vierte im Teamsprint

Gold ging an die Schwedinnen Jonna Sundling und Emma Ribom, die am Donnerstag im Einzel schon Gold und Silber geholt hatten.

Bundestrainer: „Schade, dass es die Holzmedaille ist“

Carl und Gimmler hielten sich im Wechsel während ihrer sechs Runden in einer am Ende nur noch vierköpfigen Spitzengruppe. Gimmler brach jedoch auf ihren letzten Metern ein und übergab Schlussläuferin Carl einen Rückstand von mehreren Sekunden auf die drei Top-Nationen. Carl fehlten am Ende knapp 17 Sekunden zum Podest.

Hennig verzichtet wegen Skiathlon

Bei Olympia 2022 in Peking hatte Carl an der Seite von Katharina Hennig noch Gold im Teamsprint gewonnen. Hennig verzichtete aber auf einen Start, da sie bereits am Samstag im Skiathlon im Einsatz war. Dort war sie als Vierte ebenfalls knapp am Podest vorbeigeschrammt.