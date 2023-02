Wladimir Klitschko rechnet mit Olympia-Boss Thomas Bach ab

Der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat heftige Kritik an IOC-Präsident Thomas Bach geübt, weil sich dieser für eine Zulassung von Russen und Belarussen als neutrale Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris einsetzt.

Er rät Bach: "Ich meine, man muss eine ganz klare Linie ziehen ohne Kompromisse. Wir reden über Völkermord. Herr Bach sollte nach Butscha fahren. Es ist an der Zeit, dass er die Propaganda aus Moskau mit der Realität vor Ort vergleicht."

Klitschko fordert Klarheit: „Man muss Farbe bekennen“

Der Chef des Internationalen Olympische Komitees hatte sich vor Wochenfrist bei der alpinen Ski-WM in Courchevel gegen politische Einmischung in dieser Frage verwahrt: "Es steht den Regierungen nicht zu, zu entscheiden, wer an welchen Sportwettbewerben teilnehmen darf."