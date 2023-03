Athletenvertreterin Krüger nimmt Verbände in die Pflicht

Nach dem Beschluss zur Wiederzulassung russischer und belarussischer Fechterinnen und Fechter hat Athletenvertreterin Lea Krüger die Verbände in die Pflicht genommen. „Wir Athleten dürfen bei so was nicht allein gelassen, wir müssen geschützt werden“, forderte das Präsidiumsmitglied im Verein Athleten Deutschland im Interview mit dem Münchner Merkur und der TZ: „Es kann nicht sein, dass wir uns nur mit politischen Themen beschäftigten und der Sport in den Hintergrund gerät.“