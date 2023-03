Deutsche Beteiligung bei Englands legendärem Ruderduell: Oxford fordert Cambridge zum Boat Race

Im Boot der „Dark Blues“ der Oxford University kämpft der 23-jährige Deutsche beim legendären Ruderrennen gegen die Universität Cambridge um den Sieg. Am Sonntag findet die 168. Auflage des prestigeträchtigen Boat Race auf der Themse in London statt.

"Wir bereiten uns seit sieben Monaten vor und sind immer besser in Form gekommen. Wir freuen uns darauf, endlich zeigen zu können, was wir draufhaben", sagte von Müller, der den Oxford University Boat Club als Präsident für die Bootsrennsaison 2023 anführt.

Für von Müller und Co. geht es darum, den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen (ab 18.00 Uhr) und den Rückstand in der Gesamtbilanz zu verkürzen, Cambridge führt mit 85:81 Siegen bei einem "toten" Rennen 1877.

Legendäres Rudelduell sorgt für Fan-Ansturm

Auch bei den Frauen (ab 17.00 Uhr) ist in Carina Graf für Cambridge eine Deutsche mit an Bord. Die Frauen-Achter sind erst seit 1964 jährlich dabei, auf der Themse gehören sie sogar erst seit 2015 zum Programm. Auch bei ihnen liegt Cambridge vorne (46:30), zuletzt gewannen die "Light Blues" bei den Frauen fünfmal nacheinander.

Rydzek sprintet knapp am Podium vorbei

Rydzek sprintet knapp am Podium vorbei

Das legendäre Ruderduell der Universitäten Cambridge und Oxford elektrisiert die Massen in Großbritannien. Hunderttausende werden entlang der Strecke zwischen Putney und Mortlake erwartet, dazu drängen sich etliche Menschen in die stickigen Pubs in der Innenstadt. Im vergangenen Jahr hatte das Rennen nach zwei Jahren erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen stattgefunden.