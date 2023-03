Bobby Fischer: Wie ein Schach-Genie dem Wahnsinn verfiel

Robert James Fischer, von aller Welt nur Bobby genannt, fand 2008 seine letzte Ruhestätte am Ort seines größten Erfolgs. In Reykjavik auf Island liegt das vielleicht größte Schach-Genie der Geschichte begraben.

36 Jahre zuvor hatte sich Fischer im „Match des Jahrhunderts“, das am 1. September 1972 sein Ende fand, in der isländischen Hauptstadt gegen Boris Spasski aus der Sowjetunion als erster US-Amerikaner zum Schach-Weltmeister gekrönt.

Der Zweikampf begann am 11. Juli 1972 und erstreckte sich über unfassbare 21 Partien. Erst am 1. September 1972 feierte Fischer, der am 9. März 1943 - heute vor 80 Jahren - in Chicago geboren wurde, schließlich seinen Sieg.