Ski-WM: Superstar verpasst Krönung in Königsdisziplin erneut

Johannes Hösflot Kläbo hat die Krönung in der Königsdisziplin erneut verpasst: Der Norweger Paal Golberg hat die letzte Goldmedaille der Nordischen Ski-WM in Planica geholt.

Dobler bester Deutscher

Für Norwegen war es die zwölfte Goldmedaille der WM, eine weniger als in den Rekordjahren 2019 und 2021. Bronze ging an den Schweden William Poromaa.

Albert Kuchler (Lam) folgte auf Rang 25. „Vier Runden habe ich mich gut gefühlt, danach war es ein Kampf“, sagte Kuchler nach seinem Premieren-Fünfziger. Friedrich Moch hatte nach seiner starken WM auf einen Start verzichtet, da er am kommenden Samstag beim 50er am Holmenkollen in Oslo in der von ihm bevorzugten freien Technik angreifen will.