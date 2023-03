40 Jahre alter Surfer stellt spektakulären Weltrekord auf

Mehr als 30 Stunden Wellenreiten: Der Australier Blake Johnston hat am Freitag einen Weltrekord aufgestellt. Der 40 Jahre alte frühere Profi brach vor Hunderten von Zuschauern am Cronulla Beach in Sydney in Tränen aus, als er die bisherige Bestmarke für die längste Surf-Session von 30 Stunden und elf Minuten des Südafrikaners Josh Enslin verbessert hatte.