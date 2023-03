NOK-Dachverband kritisiert Ukraine für Boykott-Ankündigung

Der Dachverband aller nationalen Olympischen Komitees ANOC hat die ukrainische Regierung für ihre Boykott-Ankündigung von Wettbewerben mit Aktiven aus Russland und Belarus kritisiert. „Jegliche Boykottaufrufe der Regierung sind ein direkter Eingriff in die Autonomie des Sports und stellen eine klare Politisierung des Sports dar“, teilte der ANOC-Exekutivrat am Freitag nach einer Sitzung in Madrid mit.