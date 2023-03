Turner Nguyen beendet Karriere: "Es funktioniert nicht mehr"

Nguyen feierte bei den Olympischen Spielen 2012 in London mit jeweils Silber am Barren und im Mehrkampf die größten Erfolge seiner Laufbahn. Dazu ist er zweimaliger Europameister an seinem Paradegerät.

Nguyen mit schweren Verletzung

Zuletzt hatte Nguyen wegen mehrerer schwerer Verletzungen die Teilnahme an der WM 2019 in Stuttgart, den Olympischen Spielen 2021 in Tokio sowie der EM 2022 in München verpasst.