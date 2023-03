"Verheerendes Signal": Athletensprecher Klein kritisiert IOC

Athletensprecher Maximilian Klein hat die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees an die Welt-Fachverbände, Sportler aus Russland und Belarus unter strikter Neutralität wieder zu Wettkämpfen zuzulassen, heftig kritisiert. „Man sendet damit ein verheerendes Signal“, sagte der Direktor für Sportpolitik und Strategie des Vereins Athleten Deutschland dem SID.

Die Empfehlungen, die das IOC am Dienstag kommunizierte, steigerten das Risiko eines Boykotts ukrainischer Sportler bei internationalen Events, insbesondere bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. "So werden die eigentlichen Opfer zum Rückzug gezwungen - wir haben das im Fechten schon gesehen", sagte Klein.