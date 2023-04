Deutsche Fecht-Veteranen machen Druck auf DFeB und FIE

Auf Betreiben von Helge Ulrich, Mitglied der Deutschen Säbel-Nationalmannschaft Vet. und Mitinitiator von "Fencers for Ukraine", sowie Ex-Bundestrainer Joachim Rieg wurde am vergangen Freitag eine Petition gegen die FIE beim DFeB eingereicht. Parallel dazu stellte Ulrich von Buch einen persönlichen Antrag auf Stellungnahme, nachdem die Position des DFeB in der FIE-Abstimmung am 10. März bislang nicht öffentlich kommuniziert wurde.