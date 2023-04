Irrer Farbprotest von Klimaaktivisten bei Snooker-WM in Sheffield

Was für irre Bilder bei der Snooker-WM in Sheffield!

Am Montagabend haben zwei offenkundliche Klimaaktivisten der englischen Gruppierung „Just stop oil“ den Innenraum des Crucible Theaters geentert und zwei Spielpaarungen der Vorrunde gestört.

Auch Experte Dominic Dale zeigte sich ungläubig: „Schauen Sie sich den Zustand des Tisches an! Das ist in das Tuch hineingegangen, unter das Tuch und in die Schieferplatte, die Kissen müssen entfernt werden. Sie werden das Tuch ersetzen müssen, daran besteht kein Zweifel.“