Die Kieler Woche: Das größte Segelevent der Welt LIVE bei SPORT1

SPORT1 ist bei der #KielerWoche mittendrin: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform begleitet das größte Segelevent der Welt umfangreich im Free-TV, im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie seinen Social-Media-Kanälen.

Für das Exklusiv-Presenting hat SPORT1 Business mit Audi einen starken Partner gewonnen, der sich seit vielen Jahren im Segelsport engagiert und bei der Kieler Woche als Premium- und Mobilitätspartneraktiv ist. Audi wird im Rahmen des Exklusiv-Presentings auf SPORT1 großflächig im Free-TV sowie auf den Digital- und Social-Media-Kanälen unter anderem prominent mit Branded Content und Branded Posts integriert.

So berichtet SPORT1 auf seinen TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen über die Kieler Woche. Die Abbildung der Kieler Woche auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps startet bereits am Freitag, 16. Juni. Von Samstag, 17. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, sind täglich zwei Stunden Liveberichterstattung im Free-TV auf SPORT1 sowie im Livestream auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps geplant.

Zudem wird es abends ein halbstündiges Highlight-Magazin im Free-TV geben (alle Sendezeiten in der Übersicht). Das Highlight-Magazin wird die besten Szenen des jeweiligen Regatta-Tages präsentieren und Einblicke in den Segelsport und das Phänomen Kieler Woche gewähren. Im News-Channel auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps wird es aktuelle Berichterstattung und Interviews geben. In Kiel wird SPORT1 mit einem eigenen Reporter:innen- Team präsent sein, das für die Digital- und Social-Media-Plattformen berichten wird.

Besonderes Highlight: Die Olympischen Disziplinen

Besonders freuen können sich Segelsport-Fans in Kiel auf die Olympischen Disziplinen – und darauf, wie sich die einzelnen Vertreter im Jahr vor den Olympischen Sommerspielen 2024 präsentieren. Daher liegt ein besonderer Fokus auf den Klassen 49er und 49erFX, 470er, Formula Kite, iQFoil sowie ILCA 6 und 7 und Nacra 17, die an den ersten fünf Tagen antreten.

Auch an den internationalen Klassen im zweiten Teil wird das Interesse groß sein. Packende Bilder sind zudem bei den Offshore-Wettbewerben der seegehenden Yachten garantiert, wenn es bei der Aalregatta, dem Kiel-Cup, dem Senatspreis und dem Silbernen Band um die Siegerplätze geht. Maritimer Höhepunkt der Kieler Woche ist die Windjammer-Segelparade am Samstag, 24. Juni: Über 100 Groß- und Traditionssegler, Segelyachten, Marineschiffe und Segelschulschiffe werden sich ein imposantes Stelldichein an der Küste vor Schleswig-Holsteins Hauptstadt geben.

Free-TV ermöglicht „eine deutliche Steigerung der Reichweite“

„Die neue Partnerschaft mit SPORT1 ist ein absolutes Highlight. Nachdem wir vor mehr als zehn Jahren Kieler-Woche-TV gemeinsam mit unserem Premiumpartner Audi und der Landeshauptstadt Kiel aus der Taufe gehoben haben, um das Segeln einem breiten Publikum verständlich näher zu bringen, ist die neue Partnerschaft mit SPORT1 ein absolutes Highlight in der Weiterentwicklung dieses Formates“, so Tim Häuslein, Projektverantwortlicher bei Point of Sailing, der Vermarktungsagentur des Kieler Yacht-Clubs.

Die Liveübertragungen im Internet sowie Großleinwänden und Bildschirmen auf dem gesamten Eventgelände verfolgten stets zigtausende Segelfans und interessierte Landratten. Häuslein: „Durch das Free-TV rechnen wir nun mit einer deutlichen Steigerung der Reichweite.“

Philipp Noack, Leiter Vertrieb Deutschland der AUDI AG: „Wir engagieren uns zum zwölften Mal als Premium Fahrzeugpartner bei der Kieler Woche und sind stolz darauf, den Besucherinnen und Besuchern neben technologischen Innovationen und Nachhaltigkeits-Aktivitäten von Audi besonders ein Thema zu präsentieren, das uns ganz eng mit SPORT1 verbindet: die Leidenschaft für einzigartige Performance. Wir brennen für Leistungen, die Grenzen ausloten und Meilensteine setzen.“

„Beeindruckende Tradition und über den Sport hinausreichender Bedeutung“

Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Die Kieler Woche ist das größte Segelevent der Welt: mit beeindruckender Tradition und über den Sport hinausreichender Bedeutung. Mit unserer Live-, Highlight- und News-Berichterstattung werden wir dieses Fest des Segelsports für die Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Deutschland auf unseren TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen in Szene setzen und ihnen die Faszination der Kieler Woche mit großartigen Bildern und Leidenschaft für das Segeln ganz nahe bringen – gemeinsam mit unserem Partner Audi, der diese Sportart durch sein Engagement seit vielen Jahren fördert.“

Kieler Woche: Eine Erfolgsgeschichte seit 1882 – diesmal bis zu 4.500 Regatta-Teilnehmer:innen erwartet Aus einer Segelregatta im Jahr 1882 hervorgegangen, ist die Kieler Woche heute das größte Segelsportereignis der Welt und gleichzeitig das größte Sommerfestival Europas. Jahr für Jahr bietet die Segel- und Festivalwoche zehn Tage lang Weltklassesport, musikalische Höhepunkte und hochkarätige Kulturangebote für jedes Alter.

Gewaltige Besuchermassen in Kiel

Damit zieht die Kieler Woche über drei Millionen Besucher:innen aus rund 50 Nationen in die nördlichste Landeshauptstadt Deutschlands. Hier wird der Segelsport wird an der Ostsee in seiner ganzen Bandbreite gefeiert – Jollen, Segelyachten, Windsurfer und Kiter ebenso wie Windjammer sind zu sehen.

Auf der Innenförde und vor Kiel-Schilksee wird auch in diesem Sommer mit gut 2.000 Booten und Brettern gerechnet, insgesamt gehen die Veranstalter von rund 4.500 Regatta-Teilnehmer:innen und 400 Starts aus. Im Jahr 2022 jubelten aus deutscher Sicht unter anderem iQFoil-Windsurferin Lena Erdil nach ihrem Sieg genauso wie im 470er Mixed das Ehepaar Malte und Anastasiya Winkel aus Kiel und die Zweitplatzierten Simon Diesch und Anna Markfort.

Beim bunten Sommerfestival können Besucher:innen 2.000 Events auf den zahlreichen Festivalarealen im ganzen Stadtgebiet erleben. Die vielen Musikbühnen sorgen mit mehr als 500 Pop-, Rock- und Klassik-Konzerten für beste Unterhaltung. Die Kieler Woche hat mit dieser kulturellen Vielfalt für jeden etwas zu bieten und schafft damit Raum den eigenen Kieler-Woche-Moment zu erleben.