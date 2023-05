Gymnastik-EM: Guter Start für Weltmeisterin Varfolomeev

Keulen-Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Baku einen soliden Start hingelegt. Die 16-Jährige aus Schmiden nimmt in der Qualifikation nach zwei von vier Handgeräten den dritten Platz ein, unmittelbar gefolgt von der Potsdamerin Margarita Kolosov.