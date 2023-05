Neue Besetzung: Tschäge soll Achter auf Olympia-Kurs bringen

Mit Bundestrainerin Sabine Tschäge und zwei neuen Gesichtern will der Deutschland-Achter in der vorolympischen Saison zurück auf Erfolgskurs.

Marc Kammann als Schlagmann und Max John rücken im Vergleich zum Vorjahr in das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV). Dazu soll Tschäge als erste Frau an der Spitze des Paradebootes die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris schaffen.