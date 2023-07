Barthel/Eikermann im Synchronfinale vom Turm Neunte

Turm-Europameister Timo Barthel ist auch im zweiten Versuch bei der Schwimm-WM in Fukuoka an einer Medaille vorbeigesprungen. Der 27-Jährige aus Halle/Saale landete mit dem Aachener Jaden Eikermann im Synchronfinale mit 364,80 Punkten auf dem neunten Platz. Am Samstag war der WM-Dritte von 2022 gemeinsam mit Lars Rüdiger (Berlin) vom 3-m-Brett als größte deutsche Medaillenhoffnung auf den zehnten Rang abgestürzt.