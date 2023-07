Fechten: Keine Medaille am ersten WM-Finaltag

Die deutschen Fechter haben die Medaillen am ersten Finaltag der WM in Mailand klar verpasst. Das beste Ergebnis auf der Planche holte Matyas Szabo (Dormagen) mit Rang elf, der 31 Jahre alte Team-Weltmeister von 2014 scheiterte mit dem Säbel im Achtelfinale knapp mit 13:15 an Kento Yoshida aus Japan.