Krämer verteidigt Haushaltskürzungen für den Sport

Philip Krämer, stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses im Bundestag, hat Verständnis für die Kritik an den Haushaltskürzungen im Sport geäußert und diese dennoch verteidigt. „Ich kann die Kritik nachvollziehen, gleichwohl ist das erklärte Ziel der Regierungskoalition, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dies erfordert leider Abstriche in allen Bereichen des Finanztableaus“, sagte der Grünen-Politiker auf SID-Anfrage.

Ferner wies Krämer darauf hin, dass der Koalition gelungen sei, „ein Präventionsprogramm gegen Rechtsextremismus aufzulegen“. Auch sei ihm ein Anliegen, für das neue Zentrum für Safe Sport in den Planungen in etwa 10 Millionen Euro zu hinterlegen. Mit Blick auf das große Ganze merkte Krämer an: „Solange sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland noch nicht wieder entspannt hat, wird es leider in allen Haushaltsbereichen, auch im Sport, nicht zu allzu großen Aufplanungen kommen können. Ich bin aber optimistisch, dass wir das aktuelle Niveau halten können.“