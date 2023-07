Sitzstreik! Russische Sportlerin sorgt für Eklat - nach Niederlage gegen Ukrainerin

Bei der WM dürfen Fechterinnen und Fechter aus Russland und Belarus in den Einzelwettbewerben als neutrale Athleten starten. Die ukrainische Regierung hatte ihren Sportlern als Reaktion auf den Krieg zunächst untersagt, gegen Russen oder Belarussen anzutreten. Am Mittwoch wurde dieser Vorgabe jedoch geändert, nun sind nur noch Kämpfe gegen Sportler untersagt, „die die Russische Föderation oder die Republik Belarus repräsentieren“.

Ukrainische Olympiasiegerin kritisiert IOC

Der ukrainische Degenfechter Igor Reislin war am Mittwoch nicht gegen den Russen Wadim Anochin angetreten und hatte so auf eine mögliche Medaille verzichtet.

Das IOC entscheide „die Dinge total gegen uns“, schimpfte Charlan. „Dabei sollte es an unserer Seite stehen und für Gerechtigkeit sorgen.“ Doch der Ringeorden mit Präsident Thomas Bach an der Spitze will Russland und Belarus bei Olympia 2024 in Paris unter neutraler Flagge starten lassen.