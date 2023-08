Badminton-WM: Comebacker Lamsfuß greift wieder an

Trotz seiner langen Verletzungspause ruhen die Hoffnungen des Deutschen Badminton-Verbands (DBV) bei der am Montag beginnenden Weltmeisterschaft in Kopenhagen (bis 27. August) auf Rückkehrer Mark Lamsfuß (Wipperfeld). Ob es mit einer weiteren WM-Medaille im Mixed mit Isabel Lohau (Bischmisheim) nach Bronze in Japan 2022 klappt, ist aufgrund der nicht optimalen Vorbereitung allerdings fraglich.