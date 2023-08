Badminton-WM: Mixed-Duo Lamsfuß/Lohau in Runde zwei

Das deutsche Mixed-Duo Mark Lamsfuß (Wipperfeld) und Isabel Lohau (Bischmisheim) hat bei der Badminton-WM in Dänemark die zweite Runde erreicht. Die Bronzemedaillengewinner der WM 2022 schlugen in ihrem Auftaktmatch das niederländische Duo Ties Van Der Lecq/Debora Jille 21:17, 12:21, 21:18. In der nächsten Runde warten die topgesetzten Weltranglistenersten Zheng Siwei und Huang Yaqiong aus China.

Am Nachmittag greifen in der dänischen Hauptstadt das Frauen-Duo Stine Küspert/Emma Moszczynski (Bischmisheim/Dortelweil) sowie Kai Schäfer (Dortelweil) und Max Weißkirchen (Beuel) in der Einzelkonkurrenz der Männer in den Wettbewerb ein.