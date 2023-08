Gymnastik-WM: Varfolomeev holt drittes und viertes Gold

Goldener Viererpack für Darja Varfolomeev: Die 16 Jahre alte Schülerin hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Valencia auch die Wettbewerbe mit den Keulen und dem Band überlegen gewonnen. Es waren die WM-Titel vier und fünf in ihrer noch jungen Karriere, bereits am Mittwoch hatte Varfolomeev Gold mit dem Reifen und dem Ball geholt.