Kunstturnen: Seitz gewinnt erste WM-Qualifikation

Nur an zwei Geräten turnte nach verletzungsbedingtem Trainingsrückstand die Kölnerin Sarah Voss. Wegen einer starken Fußprellung fehlte Pauline Schäfer-Betz, Ex-Weltmeisterin am Schwebebalken, ganz. Die Chemnitzerin soll aber bei der zweiten WM-Qualifikation am 9. September (12.00 Uhr) in Heidelberg an die Geräte gehen.