Rudern: DRV nominiert U23-Frauenachter für A-WM nach

Der U23-Frauenachter wird den Deutschen Ruderverband (DRV) auch bei der A-Weltmeisterschaft (3. bis 10. September) in Serbiens Hauptstadt Belgrad vertreten. Aufgrund seines zweiten Platzes bei der Nachwuchs-Weltmeisterschaft in Plowdiw wurde der U23-Achter geschlossen nachnominiert, nachdem die Bootsklasse vom DRV zunächst unbesetzt geblieben war. Damit wird der Verband bei der WM nun doch in sämtlichen 14 olympischen Bootsklassen antreten.