Schach: Carlsen gleicht gegen Keymer aus

Schach-Wunderkind kassiert Ausgleich

Vincent Keymer unterlag Magnus Carlsen in der vierten Runde des World Cups in Baku. Wer weiterkommt, entscheidet sich im Tiebreak am Freitag.

Vincent Keymer (l.) beim World Cup gegen Magnus Carlsen

© IMAGO/Norbert Wienold/SID/IMAGO/Norbert Wienold