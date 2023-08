World Cup: Deutsches Schachtalent scheitert an Weltmeister

Das deutsche Schachtalent Vincent Keymer ist beim World Cup in Baku am früheren Weltmeister Magnus Carlsen gescheitert.

Am Mittwoch hatte der 18-Jährige Keymer noch die erste Partie des Duells gewonnen und den Norweger erstmals in seiner Karriere geschlagen, am Donnerstag glich Carlsen aus. Auch beim Tie-Break am Freitag behielt der Weltranglistenerste nun die Oberhand und zog ins Achtelfinale ein.