Schießsport-WM: Vennekamp mit Weltrekord zu Gold

Samt Einstellung des Weltrekords hat Sportpistolenschützin Doreen Vennekamp (Steinbach-Hallenberg) bei der Schießsport-WM in Baku souverän den Weltmeistertitel gewonnen. Im Finale schoss die Weltranglistenerste 40 Treffer und hatte am Ende 9 Hits Vorsprung vor der zweitplatzierten Ukrainerin Olena Kostewytsch. Der WM-Titel der 28-Jährigen ist der erste für den deutschen Verband in einer olympischen Disziplin seit 2014.