Turnen: Erste WM-Qualifikation ohne Schäfer-Betz

Wegen einer starken Fußprellung hat die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz ihre Teilnahme an der ersten internen WM-Qualifikation der deutschen Kunstturnerinnen am Samstag in Frankfurt/Main abgesagt. Die 26 Jahre alte Chemnitzerin kündigte aber einen Start bei der zweiten und letzten-WM-Qualifikation am 9. September in Heidelberg an.