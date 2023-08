World University Games: Kullmann Vierte - gute Gesamtbilanz

Die deutsche Studierenden-Nationalmannschaft hat am letzten Wettkampftag bei den FISU World University Games im chinesischen Chengdu weitere Medaillen verpasst, aber mit fünf Top-8-Platzierungen für einen guten Abschluss gesorgt. Mit vier Titeln und 24 Medaillen tritt das deutsche Team die Heimreise an.

Zum Abschluss schwammen Leonie Kullmann (TU Berlin) und Marius Zobel (Uni Magdeburg) knapp an einer Medaille vorbei. Wie schon über 200 m verpasste Kullmann über 400 m Freistil in 4:12,48 Minuten den Podestplatz und wurde Vierte. Zobel belegte in 4:21,77 Minuten den fünften Platz über 400 m Lagen. Luca Armbruster (PH Ludwigsburg) schlug in 22,73 Sekunden als Achter über 50 m Freistil an.