Gewichtheben: Sieben Deutsche bei WM in Riad

Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) tritt mit sechs Athleten und einer Athletin bei den Weltmeisterschaften in Riad/Saudi-Arabien (bis 17. September) an.

Mit Nico Müller in der Klasse bis 89 Kilogramm, Max Lang (bis 73 kg), Matthäus Hofmann (bis 102 kg) sowie Lisa Marie Schweizer (bis 71 kg) stehen vier Medaillengewinner der Europameisterschaften im vergangenen April im Aufgebot.

Die WM in Riad dient als Standortbestimmung für die Olympischen Spiele 2024. Wer in Saudi-Arabien nicht an den Start geht, hat keine Chance auf ein Ticket für Paris.