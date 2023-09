SPOBIS findet künftig in Hamburg statt

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist künftig der Veranstaltungsort für die SPOBIS Conference. Das größte Sportbusiness-Event in Europa wird erstmals am 31. Januar und 1. Februar 2024 im Congress Centrum Hamburg (CCH) stattfinden. Dort soll das Event mindestens in den nächsten fünf Jahre an der Elbe bleiben.

Die Conference fand erstmals vor fast 20 Jahren in München statt und hatte in den letzten 13 Jahren ihren Austragungsort in Düsseldorf. Angesichts des kontinuierlichen Erfolgs und des stetigen Wachstums der Veranstaltung hat die SPOBIS GmbH beschlossen, den Veranstaltungsort innerhalb Deutschlands zu verlagern.