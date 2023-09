Sportstiftung NRW: Drei Millionen für Athleten-Nachwuchs

Die Sportstiftung NRW hat 427 Athletinnen und Athleten in ihr neu gestaltetes Fördersystem aufgenommen und 81 Studierende mit Stipendien ausgestattet. Dies teilte die Stiftung am Mittwoch mit.

In dem Fördersystem, in dem bis 2025 über drei Millionen Euro in die Nachwuchsförderung in Nordrhein-Westfalen investiert werden, seien neben den sportlichen Ergebnissen und einer Talenteinschätzung durch den Verband „erstmalig auch Persönlichkeitseigenschaften berücksichtigt“ worden.