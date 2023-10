Feldwebel statt Stabsunteroffizier: Dauser vor Prüfung

Dem neuen Barren-Weltmeister Lukas Dauser steht schon in Kürze eine weitere wichtige Prüfung bevor, es geht um den neuen Dienstgrad des Sportsoldaten bei der Bundeswehr. "Ich muss nur noch einen zehntägigen Lehrgang absolvieren und bestehen, dann werde ich wohl vom Stabsunteroffizier zum Feldwebel", verriet der Unterhachinger nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Welttitelkämpfen in Antwerpen.

Nach der Rückkehr nach Halle/Saale aber wollte der neue Champion "erstmal ein bisschen die Füße hochlegen". Denn am Abend nach dem Sieg im Sportpaleis fand noch das WM-Bankett als Mottoparty statt. Thema: natürlich Olympia 2024 in Paris.

Nach ein paar Auftritten in der Kunstturn-Bundesliga und den verspäteten Flitterwochen mit Ehefrau Viktoria auf den Malediven geht es dann ab Mitte Dezember im Training auf die "Road to Paris". Dauser: "Ich will und darf keine Zeit verlieren, jeder Tag zählt."