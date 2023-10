Gold-Rekord für China: Asienspiele offiziell beendet

Die Asienspiele in Hangzhou sind am Sonntag mit einer Rekordausbeute für China offiziell beendet worden. Der Gastgeber sammelte in den zwei Wochen der Wettbewerbe 201 Goldmedaillen und übertraf damit den eigenen Bestwert aus dem Jahr 2010 (199). Die Dominanz Chinas ist mittlerweile Gewohnheit bei den Asienspielen, seit 1982 stand das Land stets an der Spitze des Medaillenspiegels.