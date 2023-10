DSV: Entschädigung für Missbrauchsopfer Hempel

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat sich im Zuge des Missbrauchsskandals mit dem früheren Wasserspringer Jan Hempel auf eine Entschädigungszahlung geeinigt. Dies teilte der DSV am Montag mit.

Demnach erhalte Hempel eine Sofortzahlung von 300.000 Euro sowie eine weitere Zahlung in der gleichen Höhe über die kommenden zehn Jahre, die im Todesfall auch an seine Hinterbliebenen gehe, heißt es in dem Statement des Verbandes.