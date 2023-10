Kunstturn-WM: Schäfer-Betz am Schwebebalken Achte

Kunstturnerin Pauline Schäfer-Betz aus Chemnitz hat am Schwebebalken bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen den achten Platz belegt. Der Sieg ging an Rekord-Weltmeisterin Simone Biles aus den USA vor der Chinesin Zhou Yaqin und Rebeca Andrade aus Brasilien. Die 26-Jährige Schäfer-Betz hat an diesem Gerät bereits einen kompletten Medaillensatz. 2017 gewann sie die Goldmedaille, vier Jahre später die Silbermedaille. 2015 kam die Sportsoldatin auf Rang drei.