Skateboard-WM: Stoephasius und Edtmayer im Viertelfinale

Die deutschen Skateboarder Lilly Stoephasius (Berlin) und Tyler Edtmayer (Inningen) stehen bei der WM der olympischen Disziplin Park in Rom im Viertelfinale. Die beiden Athleten des Deutschen Rollsport- und Inline-Verbands (DRIV) kamen zum WM-Auftakt am Donnerstag jeweils unter die Top 27 und dürfen damit weiter Punkte für die Olympia-Qualifikation sammeln. Die Viertelfinals stehen am Freitag an, dann steigen auch die topgesetzten Skater in das Turnier ein.