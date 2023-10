US-Turnerinnen holen Team-Gold - 20. WM-Titel für Biles

Mit mehr Mühe als erwartet hat Superstar Simone Biles die US-Riege bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Antwerpen zum siebten Mannschafts-Titel in Serie geführt.

Erst ein grandioser Abschluss am Boden sicherte dem in der Qualifikation noch hochüberlegenen amerikanischen Team den Sieg vor der hartnäckigen Konkurrenz aus Brasilien, Frankreich holte unerwartet Bronze. Nach ihrer letzten Übung fiel Biles ihren Teamkolleginnen sichtlich erleichtert in die Arme.