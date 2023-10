Die fünffache Gymnastik-Weltmeisterin Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden ist in Istanbul mit dem Preis für die beste europäische Nachwuchsathletin geehrt worden. Die Auszeichnung wurde von der Vereinigung der nationalen olympischen Komitees in Anwesenheit von IOC-Präsident Thomas Bach überreicht. Die 16 Jahre alte Schülerin hatte Ende August bei den Welttitelkämpfen in Valencia alle fünf zu vergebenden Titel gewonnen.