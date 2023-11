Athleten Deutschland für mehr Maßnahmen gegen Antisemitismus

Boykotte oder ablehnende Aktionen gegen israelische Athletinnen und Athleten seien "im Weltsport seit Langem traurige Realität", so Klein.

Erst am vergangenen Freitag hatte die Türkin Tugce Beder bei der Judo-EM in Montpellier/Frankreich ihrer israelischen Kontrahentin Tamar Malca den traditionellen Handschlag verweigert. Konsequenzen durch den Internationalen Judoverband blieben bislang aus. "Leider werden vielfach nicht die nötigen Konsequenzen gezogen", sagte Klein.

Im deutschen Sport wurde kürzlich eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle im Sportkontext gestartet. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) rief am Samstag seine Mitgliedsorganisationen sowie Athletinnen und Athleten im ganzen Land zu einer klaren und sichtbaren Haltung gegen Antisemitismus auf ("'Nie wieder!' ist jetzt"). In einer gemeinsamen Erklärung mit dem jüdischen Sportverband Makkabi Deutschland erinnerte der DOSB an die "integrative Kraft und Vorbildfunktion" des Sports.