Deloitte: 2024 erstmals Milliardenerlöse im Frauen-Sport

Den Schätzungen der Analysten zufolge wird die gesamte Branche 2024 Einkünfte in einer Gesamthöhe von 1,28 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,17 Milliarden Euro) verbuchen können. Alleine für Frauenfußball sagt Deloitte weitere Einnahmen von insgesamt 555 Millionen Dollar (507 Millionen Euro) voraus, nachdem schon das WM-Turnier im vergangenen Sommer in Australien und Neuseeland dem Weltverband FIFA offiziellen Angaben zufolge 570 Millionen Dollar (rund 521 Millionen Euro) in die Kassen gespült hatte.

Ungeachtet des Frauenfußball-Aufschwungs besonders in Europa halten die Londoner den nordamerikanischen Markt für den größten Wachstumstreiber. Demnach steigen in Übersee die Werte von Teams und Profiligen weiter an, wobei mehrere Mannschaften künftig auf einen Marktwert von mehr als 100 Millionen Dollar taxiert werden sollen. Auch dadurch soll der entsprechende Anteil an den globalen Einnahmen des Frauensports im Olympia-Jahr mehr als 50 Prozent betragen.