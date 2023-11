DTB trauert um junge Gymnastin Lietke

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) trauert um Mia Sophie Lietke. Die junge Gymnastin verstarb unerwartet am vergangenen Donnerstag im Alter von nur 16 Jahren in Fellbach-Schmiden. „Unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden der Familie von Mia, der wir alle Kraft der Welt wünschen, um mit diesem traurigen Ereignis umgehen zu können“, schrieb der DTB.