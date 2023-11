Feueralarm sorgt für Chaos bei Snooker-Turnier UK Championship

Feueralarm bei den UK Championship! Am zweiten Tag des hochkarätigen Snooker-Events ist es zu einer Verzögerung des Ablaufs gekommen.

Kurz vor dem Beginn der Abendsession mussten allen Menschen das Veranstaltungsgebäude verlassen, weil ein Feuer in der Rezeption ausgebrochen war. Das bestätigte die World Snooker Tour in einem Statement: „Die Feuerwehr hat ein kleines Feuer in der Rezeption des York Barbican entdeckt.“