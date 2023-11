Mit 16 Jahren verstorben! Bewegende Worte nach Turn-Tragödie

Zuvor hatte sich bereits der Verband zu der Tragödie geäußert. „Unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden der Familie von Mia, der wir alle Kraft der Welt wünschen, um mit diesem traurigen Ereignis umgehen zu können“, schrieb der DTB in seinem Statement.

Und weiter: „Mia war bei ihren Teamkameradinnen aber auch bei Trainerinnen und Betreuerinnen aufgrund ihres offenen und ehrlichen Charakters allseits sehr beliebt und geschätzt. Trotz ihres jungen Alters stand die gebürtige Ulmerin, die mit sechs Jahren bei der TSG Söflingen ihren Einstieg in die RSG hatte, für Disziplin, Fleiß und Ehrgeiz. Denn sie hatte einen Traum – die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.“

Lietke wollte zu Olympia 2028

Seit Januar 2023 trainierte Lietke im Nationalmannschaftszentrum der Rhythmischen Sportgymnastik in Fellbach-Schmiden, zuvor hatte sie sechs Jahre lang am Bundesstützpunkt in Berlin trainiert und für den Berliner TSC erfolgreich in der Bundesliga geturnt.