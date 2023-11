Oktagon MMA: Zuschauerrekord soll in Köln fallen

Bis zu 10.000 Fans kamen zu den fünf ausverkauften Mixed-Martial-Arts-Events der „Oktagon MMA“ in München, Frankfurt und Oberhausen - nun soll der Rekord fallen. Fast 20.000 Besucher werden am Samstagabend in der Kölner Lanxess Arena erwartet, es wäre ein neuer Bestwert für eine MMA-Veranstaltung in Deutschland. 2009 waren zu einem UFC-Wettbewerb knapp 13.000 Kampfsportbegeisterte nach Köln-Deutz gekommen.