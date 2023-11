Tod mit 34! Surfer erleidet offenbar einen Herzinfarkt

Anfang der Woche sollte Israel Borona am Strand El Zonte in El Salvador eigentlich an einem Surfwettbewerb teilnehmen. Tragischerweise starb der 34-Jährige jedoch kurz zuvor, am 31. Oktober, in seinem Hotelzimmer. Er hinterlässt seinen kleinen Sohn und seine Freundin Marie-Christine Amyot.