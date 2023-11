Wolfram beerbt Rozenberg als Bundesstützpunktleiter

Boris Rozenberg verlässt nach 20 Jahren den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) zum Jahresende und übergibt am Bundesstützpunkt Wasserspringen den Staffelstab an Martin Wolfram. Das teilte der Dresdner SC am Mittwoch mit.

Zu seinen erfolgreichsten Athleten gehörte auch sein Nachfolger Wolfram, den er dreimal in ein Olympisches Finale führte. Der 31-Jährige war nach seinem Karriereende 2022 bereits als Trainer am Olympiastützpunkt in Dresden angestellt. Rozenberg sei „der wohl wichtigste Trainer“ in seiner sportlichen Karriere gewesen, sagte Wolfram: „Dass er Dresden verlässt, ist ein großer Verlust.“ Dennoch glaube er daran, dass man in Dresden langfristig wieder erfolgreich sein könne.